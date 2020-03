Camogli: il sindaco Olivari risponde a Pompei

Da Francesco Olvari, sindaco di Camogli, riceviamo e pubblichiamo

In merito alla lettera del consigliere Pompei pubblicata in data odierna si evidenzia innanzitutto che le discussioni andrebbero riportate nelle sedi opportune (in questo caso la Terza Commissione Comunale) evitando strumentali polemiche, in particolare in questo periodo di emergenza sanitaria e soprattutto quando si equivocano le cose.

Non siamo così sprovveduti da non sapere che il bilancio che abbiamo approvato prima dell’emergenza in giunta non debba essere pesantemente rivisto in virtù della nuova situazione sanitaria in corso, provvedendo ad aggiornare le entrate e le uscite, come avremmo spiegato in commissione.

Se sottoponiamo alla commissione adesso e al consiglio dopo, il bilancio approvato in giunta, è perché con questo atto approvato potremmo disporre subito delle risorse necessarie attraverso le opportune variazioni di bilancio.

Se volessimo invece predisporre un nuovo bilancio come propone il consigliere Pompei (che magari dovrebbe anche spiegare fino a quando saremo in emergenza per avere dati certi per predisporre un nuovo bilancio) dovremmo riapprovare il documento in giunta, e, secondo il nostro statuto, far ripartire i giorni di deposito necessari per presentarlo alla commissione e al consiglio comunale, richiedendo inoltre un nuovo parere all’organo di revisione.

Invece in questo modo i tempi si contraggono in maniera sostanziale, in quanto le variazioni di giunta sono immediatamente esecutive e rendono le risorse immediatamente disponibili.

Ma il punto dove il consigliere Pompei equivoca in maniera imbarazzante è quando stravolge le parole del Segretario Comunale che non afferma affatto di rinviare l’approvazione del bilancio di previsione 2020, ma si riferisce in realtà alla approvazione del PEF (Piano Economico Finanziario) relativo all’approvazione delle tariffe Tari, cosa ben diversa.

Al consigliere Pompei diciamo che noi siamo disponibili al confronto, come gli ho già comunicato nella lettera di risposta alle sue missive a cui ho preferito rispondere privatamente, ma questo deve avvenire con criteri di

serietà e trasparenza. Non è il momento di polemiche sterili, soprattutto se prive di fondamento, ma occorre agire tutti uniti contro un nemico comune.