Camogli: covid, un minuto di silenzio per le vittime (2)

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Oggi, alle ore 12, davanti al palazzo comunale con la bandiera a mezz’asta, il Sindaco Francesco Olivari, con rappresentanti della Polizia Municipale, forze dell’ordine, Capitaneria di Porto, Protezione Civile, Croce Verde e Soccorso Alpino, ha osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime di questa epidemia, al termine del quale ha letto la lettera del Presidente Nazionale Anci Decaro di cui riportiamo un estratto.

“Per questo, per ricordare le tante vittime di questa drammatica epidemia, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro, come sappiamo fare noi Sindaci, Ti chiedo di condividere un gesto proposto dal Presidente della Provincia di Bergamo, il Sindaco Gianfranco Gafforelli: il 31 marzo alle 12 ciascuno di noi, indossando la fascia tricolore, osservi un minuto di silenzio davanti al proprio municipio con la bandiera esposta a

mezz’asta. In segno di lutto per tutti quei morti, in segno di solidarietà con le comunità che stanno pagando il prezzo più alto.”