Bogliasco: due casi positivi e cinque in osservazione

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Anche il nostro Paese oggi alle 12 si è unito all’iniziativa nazionale e, con la bandiera italiana a mezz‘asta in segno di lutto, il Sindaco e il comandante della Polizia Municipale – a nome di tutto il Paese – hanno rispettato il minuto di silenzio in onore delle vittime del Covid 19 e a ringraziamento del personale sanitario. Il nostro Paese è stato rappresentato, anche nella cerimonia tenutasi a Roma in Piazza di Montecitorio, con la presenza di Luca Pastorino in rappresentanza dei Parlamentari e dei Sindaci di tutti Italia e, in particolare di Bogliasco, in quanto Presidente del Consiglio Comunale.

Oggi ci hanno certificato i due casi positivi di residenti a Bogliasco che sono stati presi in carico da Asl3 e che seguono i protocolli imposti dalla stessa Asl. Inoltre sono stati segnalati cinque rientri di residenti dall’estero che si sono autodenunciati e sono posti in sorveglianza fiduciaria presso le loro abitazioni disponibili ai controlli.

Pubblichiamo l’appello di Fidas Genova e Avis Genova che annunciano una raccolta di sangue straordinaria a Bogliasco organizzata per sabato 18 Aprile. Per garantire tutte le misure di sicurezza ed evitare assembramenti la donazione avverrà per appuntamento chiamando numero 3351329297. Bogliasco da molti anni collabora con tali associazioni e anche stavolta dimostrerà la sua generosità.

Abbiamo ricevuto comunicazione dal Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche che domani, tempo permettendo, interverrà nuovamente il pontone per proseguire i lavori di sistemazione del molo e dei massi antistanti.

Come consuetudine ricordiamo di resistere nel rispetto delle restrizioni che, seppur fastidiose, ci preservano da contagi pericolosi.