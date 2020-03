Asl 4: valutazione esposizione, test su personale volontario

Dall’ufficio stampa di Asl 4 riceviamo e pubblichiamo

La Direzione Strategica di Asl 4, in ottemperanza allo specifico percorso definito da A.Li.Sa “Progetto di valutazione dell’esposizione degli operatori sanitari al SARS CoV-2.: il quadro sieroepidemiologico in Liguria ” ha definito l’avvio del monitoraggio in Asl4 a decorrere dal giorno 1 aprile 2020.

Tale progetto, su base volontaria, si propone di definire il quadro sieroepidemiologico nella popolazione degli operatori sanitari in Regione Liguria e fornire un utile ausilio, in caso di situazioni ben definite a giudizio del laboratorista in stretta collaborazione con il clinico, al percorso diagnostico che prevede l’esecuzione del tampone e del test molecolare per il rilevamento del genoma virale quale test di riferimento per la conferma di laboratorio dei casi con quadro clinico compatibile con la definizione di caso.

Saranno progressivamente sottoposti a prelievo ematico, per la ricerca di anticorpi IgG ed IgM anti Sars Cov 2, previo consenso firmato, tutti gli operatori sanitari, appartenenti a diverse professioni e discipline, che agiscono in diversi setting, con esposizioni e fattori di rischio di tipo differente indipendentemente dal rapporto contrattuale (dipendenti o convenzionati).