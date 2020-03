Rapallo: “Polemiche e show non servono”

Da Luca Garibaldi, consigliere regionale Pd riceviamo e pubblichiamo

“In questi mesi d’emergenza ho sempre pensato che non ci dovesse essere il minimo spazio per polemiche. Neppure quando ce ne sarebbe stato motivo, magari. Perché i cittadini ci chiedono – chi governa e chi no – di fare il possibile perché le cose vadano nella direzione giusta nei tempi più rapidi possibili. Il resto alle persone non interessa.

Siamo rappresentanti delle istituzioni e dobbiamo provare ad essere all’altezza della situazione.



Per questo, quando ho visto le immagini del Sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, che, con un flacone di vaselina su cui scritto “Grazie Conte”, commentava l’arrivo di uno stanziamento di 150mila euro per Rapallo per i buoni spesa alle persone più povere, ho provato un profondo senso di imbarazzo e di amarezza. Non per la scena in sé, che si commenta da sola, ma perché la scena era inaccettabile per un Sindaco, per chi ha ruolo istituzionale e dovrebbe essere d’esempio. Guardato da tutti in questo momento, soprattutto.”



Commenta così Luca Garibaldi, consigliere Regionale PD, le ultime uscite social del Sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, in polemica con il governo nazionale.



“Siamo nella più profonda emergenza sanitaria dal dopoguerra: tutti – ad ogni livello, dal Governo ai Sindaci – stanno facendo il massimo con il poco che si ha. Arrivano dei soldi per pagare del cibo a famiglie che non possono permetterselo? Li si prende e li si usa. Fine. Son pochi? Magari sì. Ma tra non avere i soldi per fare la spesa e averne anche pochi, per una famiglia in difficoltà, c’è una differenza.



Dovremmo tutti dimostrare di essere all’altezza del momento che stiamo vivendo, e non ridurre sempre le istituzioni a sceneggiate, lo dico sinceramente, poco decorose e che non sono rispettose neppure del lavoro di tantissimi Sindaci e amministratori che stanno faticando – senza polemiche e senza la spasmodica ricerca della visibilità – in una situazione così complicata, che avrebbe bisogno della collaborazione continua, del sostegno e non della ricerca di spunti di scontro, ad ogni livello.”