Rapallo: partite Iva al centro della riunione (online) di maggioranza

La maggioranza comunale si è riunita online questa mattina per stilare le manovre straordinarie da portare ad approvazione in consiglio comunale a fronte dell’emergenza – non solo sanitaria, ma anche economica – che cittadini e categorie si trovano ad attraversare in questo momento particolarmente delicato.

“Riteniamo doveroso fare tutto quanto rientri nelle possibilità e nelle competenze dell’Ente per andare incontro al popolo delle Partite Iva, fortemente penalizzato in questo momento così critico” dichiara l’assessore al bilancio Antonella Aonzo.

“Desideriamo dare delle risposte concrete, non è una pratica facile perché riguarda tutte le entrate ed uscite del bilancio del comune ma stiamo lavorando per una riduzione che vada incontro a tutte le categorie e a tutti i cittadini” dichiara il sindaco Carlo Bagnasco e prosegue: “Vedremo di fare il massimo per venire incontro alle attività commerciali, imprenditoriali e turistiche che hanno dovuto, giocoforza, sospendere l’esercizio, non solo, appunto, per quanto concerne la Tari, ma anche altri tributi comunali.”