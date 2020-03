Rapallo: “La protesta della vasellina e Pastorino”

Da Giorgio Tasso, coordinatore provinciale di Forza Italia, riceviamo e pubblichiamo

Leggo che anche l’onorevole Pastorino di Leu si sente in dovere di difendere l’operato del Governo Conte, sostenuto dalla sua maggioranza, e di attaccare uno di quei sindaci che rappresentano la prima linea contro la crisi, in questo caso il mio Sindaco Carlo Bagnasco. Forse ora che siede sugli scranni romani ha dimenticato quando anche lui faceva parte di quella prima linea.

L’accusa rivolta a Bagnasco sarebbe quella di aver fatto disinformazione, in quella che ormai è famosa come la protesta della vasellina. Nulla di più falso. Semmai vero è il contrario. E cioè che il mio Sindaco ha voluto denunciare lo scaricabarile messo in atto dal Primo Ministro che in conferenza stampa serale a reti unificate ha deliberatamente fatto passare per uno stanziamento di nuove risorse quello che in realtà è un normale trasferimento di fondi! Questa è la vera disinformazione!

Allora siamo tutti d’accordo che la gravità del momento richiede comportamenti responsabili, ma se chi ora è al governo del Paese non si pone per primo in questa ottica, come si può chiederlo poi alle opposizioni, agli enti locali, ai sindaci, ai cittadini tutti?

Circa poi i pochi denari realmente stanziati dal governo e che arriveranno a Rapallo, il Sindaco Carlo Bagnasco ha chiaramente detto e scritto che ogni contributo è bene accetto e che il comune di Rapallo saprà utilizzare ed implementare al meglio queste risorse nel solco di una tradizione che lo ha visto destinare sempre negli anni molti milioni di euro al capitolo del sociale.

Giorgio Tasso, coordinatore provinciale di Forza Italia.

