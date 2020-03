Rapallo e ‘Santa’: è polemica sui fondi di solidarietà, Tasso risponde a Caversazio

Da Giorgio Tasso, capogruppo di Forza Italia a Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Leggo con stupore gli inopportuni attacchi rivolti al Sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco che provegono da un consigliere comunale della limitrofa Santa Margherita Ligure, tal Guglielmo Caversazio esponente di ” L’ Alternativa per Santa”.

Intanto pare sinceramente fuori luogo che un consigliere comunale si prenda la libertà di intromettersi nelle vicende di un comune che non sia il suo, tanto meno di attaccarne il Sindaco.

Secondariamente, ed entrando nel merito, egli stesso denuncia come il fondo di solidarietà comunale sia una cosa e i soldi stanziati dal governo Conte siano un’altra, e cito testualmente : “Mettere insieme le due informazioni significa fare disinformazione, cosa grave in un momento in cui le persone sono già confuse da questa grande crisi, e in questo caso farlo anche con una buona dose di cattivo gusto”.

E allora caro collega vorrei farti notare che il Presidente del Consiglio ha convocato una conferenza stampa serale a reti unificate per annunciare alla nazione che metteva nelle casse dei comuni 4,3 miliardi di euro del fondo di solidarietà comunale, creando ad arte quella confusione di cui tu stesso hai fatto menzione! Annunciando con la grancassa quello che in realtà è un normale ed ordinario trasferimento di fondi. La verità è che le nuove risorse a disposizione dei comuni ammontano ai soli 400 milioni di euro, cifra assolutamente insufficiente! Questa è la ragione della clamorosa protesta che il mio Sindaco ha promosso in televisione! Questa l’accusa al governo di sfuggire alle proprie responsabilità e di riversarle sugli enti locali!

Il Sindaco Carlo Bagnasco ha anche chiaramente detto che ogni aiuto, anche minimo , in questo momento è beneaccetto e la nostra amministrazione saprà utilizzare ed integrare al meglio i fondi di cui disporremo, nel solco di una tradizione che ha visto il Comune di Rapallo destinare sempre negli anni molti milioni di euro al capitolo dei servizi sociali.