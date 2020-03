Rapallo: “Bene i fondi del Governo come prima risposta”

Da Alessio Chiappe, Segretario del PD Tigullio, riceviamo e pubblichiamo

Il Partito Democratico del Tigullio ha accolto con soddisfazione la notizia che le amministrazioni comunali del Tigullio, grazie ai provvedimenti presentati sabato dal Presidente del Consiglio Conte e dal Ministro dell’Economia Gualtieri, avranno a disposizione complessivamente più di 800 mila euro per dare una prima importante risposta ai bisogni dei cittadini.

Soddisfazione perché la misura messa in campo è stata tempestiva e opportuna, accanto all’anticipo della rata di maggio del fondo di solidarietà.

È stata fatta in accordo con Anci, con il Presidente Decaro, che ha raccolto e sollecitato il governo ad agire prima che fosse tardi.

Siamo ben consci del fatto che queste misure, assieme a quelle previste dal Decreto “Cura Italia”, non risolvano tutti i problemi ma rappresentano un importante primo passo. Per questo non possiamo non esprimere la nostra profonda amarezza nei confronti del comportamento del Sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco che da Sindaco, ha commentato la notizia fotografandosi con un flacone di vaselina con sopra la scritta “Grazie Conte”.

La cosa che fa rabbrividire è che, nel momento più difficile per il nostro Paese dal dopoguerra ad oggi, ci sia qualcuno che, pur ricoprendo ruoli istituzionali, specula sui bisogni primari dei cittadini per qualche like o voto in più.

Se i soldi sono pochi se ne metteranno degli altri ma per fortuna ora si possono dare risposte immediate per alcune settimane a chi non può accedere a nessun altra misura di sostegno prevista dal governo.