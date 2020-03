Lavagna 100% dona 6.500 euro al Comitato Malati Tigullio

Dal Direttivo dell’Associazione 100% Lavagna riceviamo e pubblichiamo

In un frangente così drammatico, vicini a chi sta soffrendo, siamo lieti di comunicare che la nostra Associazione 100% Lavagna ha donato, grazie ad una raccolta di fondi tra soci e amici sostenitori, la somma di € 6.500 al Comitato Assistenza Malati del Tigullio.

Il contributo sarà finalizzato all’acquisto di beni e strumenti medici di aiuto alla nostra rete ospedaliera. Il Cam Tigullio, presidente Mordini, sarà garanzia del buon fine della donazione proprio in questo momento

terribile per la comunità.

Ci ha confortato vedere lo slancio con cui, ognuno con le proprie possibilità, ha voluto contribuire concretamente: siamo certi che il cammino difficile che ci attende potrà essere meno faticoso se intrapreso con l’unità e la solidarietà che abbiamo sperimentato anche in questa occasione.

Claudio Lapetina, Laura Corsi, Mario Maggi