Emergenza: Bagnasco apre alla minoranza, il Pd ringrazia

Da Gian Luca Cecconi, segretario del circolo Pd di Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Come segretario del circolo PD di Rapallo esprimo soddisfazione nell’apprendere la decisione da parte del Sig Sindaco Carlo Bagnasco, di coinvolgere le opposizioni presenti in Consiglio Comunale. Decisione questa fino a ieri per niente scontata.

Grazie al lavoro congiunto tra il PD con il suo consigliere Mauro Mele e il Movimento 5 Stelle con la consigliera Isabella Debenedetti, si potrà contribuire per le prossime future decisioni riguardanti i criteri di ripartizione dei fondi arrivati dal Governo per spese alimentari e come affrontare l’emergenza dovuta al coronavirus.

In questo momento come segretario di una parte politica opposta a quella del sindaco, ritengo opportuno mettere da parte le divisioni politiche, per collaborare per il bene della nostra città!