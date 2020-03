Cogorno: domani i criteri per l’accesso ai fondi di solidarietà

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

“Entro domattina, i nostri servizi sociali che lavorano con l’Ambito sociale (di cui fanno parte anche i comuni di Chiavari, Carasco, San Colombano Certenoli e Leivi), comunicheranno i criteri per il riparto dei fondi messi a disposizione dei comuni, tenendo conto delle indicazioni che perverranno anche da ANCI LIGURIA – ha dichiarato il vicesindaco Enrica Sommariva -. Fare presto e bene, è ciò che anima il lavorio di tutti gli uffici che non potranno basarsi su criteri precedentemente adottati, come l’ISEE, vista la nuova e straordinaria criticità che stanno attraversando famiglie che mai avrebbero pensato di dover affrontare.”.

Il Comune di Cogorno, infine, ricorda alla popolazione alcune raccomandazioni e informazioni utili: “Ricordiamo alle nuove persone che dovessero trovarsi in quarantena e non ancora inserite nell’elenco trasmesso dalla ASL di contattarci per avere il kit per la raccolta dei rifiuti e i servizi di cui avessero bisogno. Raccomandiamo sempre a tutti di limitare al massimo le possibilità di contagio, restando a casa e riducendo ogni possibile rischio con misure da attuare prima di uscire, e al rientro a casa. I nostri uffici rimangono operativi e reperibili ai numeri fissi, cellulari e mail”.

Dati Coronavirus Comune di Cogorno al 30 Marzo 2020:

Le persone in permanenza domiciliare fiduciaria sono 20, di cui 6 positivi e 7 rientrati dall’estero.