Camogli: gli esercizi commerciali aperti, aggiornamento

Esercizi commerciali aperti a Camogli durante l’emergenza Covid-19

*consegne a domicilio

Farmacie

Ogni domenica una farmacia rimarrà aperta secondo il proprio turno

Farmacia Simonetti – da lunedì a sabato – 8.30/12.30 e 15.30/19.30 – 0185 771069

Farmacia Camogli – da lunedì a sabato – 8.30/12.30 e 15.30/19.30 – 0185 771081

Farmacia Ruta – da lunedì a sabato – 8.30/12.30 e 15.30/19.30 – 0185 770487 – 0185 770367

Numero unico per consegna farmaci a domicilio (solo per over 65) 0185 770367

Supermercati

*Gulliver – da lunedì a domenica – da lunedì a sabato 8.30/19.30, domenica 8.30/13.00 – 0185 776722 – consegne lunedì, mercoledì, venerdì

*Doro – da lunedì a domenica – da lunedì a sabato 8.30/19.30, domenica 8.30/13.00 – 0185 772461 – consegne lunedì, mercoledì, venerdì

Alimentari

*Frutta e verdura Olcese e Bisso – da lunedì a sabato – 6.30/13.00 e 16.00/20.00 – 0185 770447 – chiuso mercoledì pomeriggio

*Frutta e verdura Vincenzo – da lunedì a domenica – da lunedì a sabato 7.30/12.30 e 16.00/19.00 – domenica 7.00/13.00 – 333 7972377 – chiuso domenica pomeriggio

*Cooperativa Pescatori Camogli – da lunedì a domenica – 8.00/13.00 e 17.00/20.00 – 0185 772513 – chiuso mercoledì e domenica pomeriggio

*Pescheria Martini – da martedì a sabato – 8.00/12.30 – 0185 771179

*Pasta fresca Fiorella – da lunedì a domenica – 8.30/13.00 – 0185 771096

*Enoteca Parole di vino – da lunedì a sabato – 9.30/13.00 e 16.00/19.30 – 348 5720232 – chiuso domenica

*La bottega dei piaceri – da lunedì a domenica – 9.00/13.00 e 15.00/19.00 – 0185 771520

*Panificio Lippi – da lunedì a sabato – 8.00/12.45 – 0185 770367

*Focacceria Revello – da lunedì a domenica (dal 9 al 12 aprile) – 10.00/13.00 – 338 8898716 – 347 0191721 – consegne dal 9 al 12 aprile di prodotti per Pasqua

La Creperie Bretonne – da lunedì a domenica – 9.00/14.00 – 0185 775017

Panificio focacceria In sciu cantu – da lunedì a domenica – 7.30/13.00 – 0185 770509 – chiuso giovedì

Panificio Il piccolo forno – da lunedì a domenica – 7.00/13.00 – 320 3426338

*Panificio La macina – da lunedì a sabato – 7.00/13.00 – 0185 776075 – consegne con prenotazione fino alle 10.00

Macelleria Viani – da lunedì a sabato – 8.00/13.00 – 0185 770025

Panificio Giuffra – da lunedì a sabato – 7.00/13.00 – 0185 771053 – sabato pomeriggio e domenica chiuso

*Focacceria U caruggiu – da lunedì a domenica – 8.00/18.00 – 342 1904832

*Tirabuscion – da lunedì a sabato – 8.30/13.00 – 338 4243276

*Pizzeria Via 20 – da lunedì a domenica – 0185 770094 – 334 1213558 – consegne dalle 18.30 alle 22.30

Panificio Macarini – da lunedì a domenica – 8.00/13.00 e 15.30/19.30 – 0185 770611 – chiuso mercoledì

*Macelleria Schiappacasse – da lunedì a sabato – 8.00/12.30 – 0185 771180 – 338 3484382

*Alimentari Lippi – da lunedì a sabato – 7.30/12.45 e 16.00/19.00 – 0185 770367 – chiuso domenica e mercoledì

Beni generici

Javarone (via Fratelli Rosselli) – da lunedì a sabato – 9.00/13.00 – 0185 775095

*Naturplus – da martedì a sabato – 9.30/12.30 e 15.30/19.00 – 0185 694805 – 348 7373177 – chiuso martedì mattina

Pimpinella – da lunedì a domenica – 10.00/12.30 e 15.30/18.30 – 0185 775101 chiuso domenica pomeriggio e martedì

Multibrand (negozio di telefonia) – da lunedì a sabato – 9.00/12.00 – 0185 287941

Ferramenta Massone – da lunedì a sabato – 9.00/12.30 – 0185 770396 – 340 3395083

Agriverde – 0185 603125

Oculus – da lunedì a sabato – 10.00/12.00 e 16.30/18.30 – 0185 770485

Ristoranti

*Jack’s Bar – da lunedì a domenica – 12.00/15.00 e 18.00/21.30 – 0185 773907 – asporto con consegna tutti i giorni

*U magazin – da lunedì a domenica – 393 9239099

*Taverna Revello – da giovedì a domenica – 0185 773842 – consegne da giovedì a domenica dalle 18.30 alle 21.30

*Trattoria del Duca – da lunedì a domenica – 19.00/22.30 – 380 8967525 – asporto con consegna tutti i giorni

Tabacchi

Tabaccheria al porto – da martedì a domenica – 9.00/12.30 e 13.30/18.00 – 0185 773874 – domenica pomeriggio e lunedì chiuso

Tabacchi piazza Schiaffino – da lunedì a sabato – 8.00/13.00 – 0185 770634

Tabacchi Ruta – da lunedì a domenica – 8.00/12.30 e 15.00/19.00 – 0185 770228 – chiuso domenica

Edicole

Edicola Boschetto – da lunedì a domenica mattina – 8-00/13.00 – 0185 772284

Edicola Ruta – da lunedì a domenica – da lunedì a sabato 6.00/13.00 e 16.00/19.00 – domenica 6.00/13.00

Giornalaio piazza Schiaffino – da lunedì a domenica – 6.30/13.00

Giornalaio piazza Colombo – da mercoledì a domenica – 8.00/12.30 – lunedì e martedì chiuso

Banche

Banca Carige – lunedì, mercoledì, venerdì – 8.20/12.50 – 0185 770010 – ingresso solo su appuntamento

Banco di Sondrio – lunedì, mercoledì, venerdì – 8.30/13.30 – 0185 7769 –

ingresso solo su appuntamento

Banco di Chiavari – lunedì, mercoledì, venerdì – 8.20/13.20 – 0185 775113 –

ingresso solo su appuntamento

Pubbliche Assistenze

Croce Verde Camogli – 0185 771782

Volontari Soccorso Ruta – 0185 771119