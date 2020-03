Bogliasco: covid, dimesso monsignor Silvio Grilli

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata odierna non ci sono segnalazioni preoccupanti, la situazione sanitaria è stabile. La buona notizia è che possiamo dare il bentornato a Mons. Silvio Grilli dimesso oggi dall’ospedale . Bentornato. Ancora una volta Le rivolgiamo il nostro più caloroso abbraccio.

Come accennato ieri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’ordinanza n° 658 del 29/03/2020 puntualizza le: ”Modalità di gestione delle risorse destinate a misure urgenti di solidarietà alimentare”.

Già da stamane il personale dei Servizi Sociali è al lavoro per capire e studiare le strategie più veloci ed efficaci per l’attuazione di quel provvedimento e per far sì che nessuno degli aventi diritto rimanga escluso. Appena possibile si provvederà a diffondere precise indicazioni in merito.

Si ricorda che domani 31/03 /2020 avrà luogo il 5° intervento di sanificazione a partire dalle ore 13 fino a fine lavori con le consuete modalità; le operazioni saranno annunciate dal passaggio dell’auto della Polizia Municipale.

Ringraziamo Claudio Civello che, nella sua qualifica di Agente di Polizia Ambientale coordina e segue personalmente i lavori e la ditta incaricata che li svolge.La preghiera è : non abbassiamo la guardia, ma perseveriamo e limitiamo le uscite ai soli casi urgenti e necessari.

Grazie.

L’amministrazione comunale