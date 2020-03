“Ammainare la bandiera dell’Unione Europea”

Dall’ufficio stampa di Augusto Sartori, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, riceviamo e pubblichiamo

Vorrei mandare un messaggio, visto l’assoluto immobilismo, anzi ostracismo, dell’Unione Europea nei riguardi dell’Italia, in queste difficili giornate. Siamo stati lasciati soli, è giusto anche simbolicamente dimostrare che l’Italia merita rispetto e non si può trattare una Nazione che incarna il massimo della civiltà europea, ed è stata fondatrice dell’Unione, come un orpello, o peggio una colonia da distruggere per potersi poi dividere le spoglie. Bene ha fatto il vicepresidente della Camera on. Fabio Rampelli ad ammainare la bandiera dell’UE dal suo ufficio. Chiedo che questo gesto sia seguito dai nostri amministratori locali. La Liguria, terra di esploratori, commercianti e naviganti ha sempre guardato all’Europa con convinzione e senso d’appartenenza, non certo l’Europa della Van Der Leiden della Lagarde, di Sassoli o Gentiloni, ma un’Europa solidale, un’Europa dei popoli e delle Nazioni.