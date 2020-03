A-12: scontro tra Tir, con principio d’incendio

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del Fuoco della Spezia riceviamo e pèubblichiamo

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana è intervenuta oggi pomeriggio sull’autostrada A12 per un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti.

Due tir si sono scontrati all’altezza del casello di Sarzana in corsia sud. L’urto è stato molto violento e i mezzi sono andati quasi completamente distrutti. Entrambi i conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso.

I Vigili del Fuoco hanno dovuto, dapprima estinguere un principio d’incendio al motore di uno dei due mezzi, e successivamente metterli in sicurezza per consentire alle gru di rimuoverli dalla strada. Sul posto anche personale della polizia Stradale per i rilevamenti del caso.