‘Santa’: Donadoni “riceve” i cittadini via Skype

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Al tempo del #iorestoacasa il Sindaco di Santa Margherita Ligure attiva i ricevimenti a distanza. E lo fa utilizzando la piattaforma Skype.

Il giorno è lo stesso, il giovedì sempre dalle 10:00 alle 12:00. Per prenotarsi occorre inviare una mail a sindaco@comunesml.it con nome, cognome, numero di telefono, contatto Skype e una breve causale della richiesta del contatto. Si comincia giovedì 26 marzo 2020, dopodomani.

“Anche se come Sindaco sono chiamato costantemente sul territorio – spiega Donadoni – cerco il più possibile di restare a casa. Ho quindi attivato lo smart working, facendo abilitare il collegamento da remoto sul mio computer, e ho anche provveduto a rendere possibile il ricevimento dei cittadini senza necessità di recarsi in municipio. Così attraverso la tecnologia è possibile mantenere un contatto, seppure a distanza, in attesa di poterci guardare nuovamente negli occhi e stringerci la mano”.