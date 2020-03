‘Santa’: covid-19, contributo straordinario alle Pubbliche Assistenze

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Proseguono le giunte on line del comune di Santa Margherita Ligure. Tra le pratiche di questa mattina è stato discusso anche un contributo straordinario di 8 mila euro da destinare alle Pubbliche Assistenze cittadine ripartito equamente tra Croce Rossa e Croce Verde.

Dichiarano il Sindaco Paolo Donadoni e il Vicesindaco Emanuele Cozzio: “L’Amministrazione comunale con questo contributo vuol dare un segno tangibile di vicinanza alle nostre due Pubbliche Assistenze il cui personale e i cui volontari fin da subito si sono prodigati sul campo nel migliore dei modi per assistere la nostra popolazione. Sono in prima linea e ci resteranno fino al termine dell’emergenza e per fronteggiarla hanno bisogno di strumenti e risorse. Il ringraziamento va in particolare ai Volontari non soltanto per questo frangente ma per l’impegno che mettono sempre, tutto l’anno, per la nostra comunità”.