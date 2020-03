‘Santa’: 8 positivi (7 a casa), 16 in quarantena

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Covid, a Santa Margherita Ligure i dati sono: 7 positivi in casa e 1 ospedalizzato a Sestri Levante; uguale a ieri. In sorveglianza attiva ci sono 16 persone (4 in più di ieri).

Tramite la Protezione Civile di Regione Liguria sono arrivate 550 mascherine monouso al Comune di Santa Margherita Ligure. Sono già state distribuite in giornata a Polizia Locale, dipendenti comunali impiegati nei front office, Croce Rossa, Croce Verde, Protezione Civile e personale della residenza protetta dei Pii Istituti.

In giunta (via Skype) è stato deliberato un contributo straordinario di 8 mila euro per le Pubbliche assistenze cittadine; sarà ripartito equamente tra Croce Rossa e Croce Verde.

Da questa mattina le Forze dell’Ordine misurano anche la temperatura ai cittadini in coda. Oggi lo hanno fatto 50 volte. A partire da lunedì prossimo, 30 marzo, gli autobus Atp seguiranno sempre l’orario festivo.

Per i cittadini, giovedì riprendono i ricevimenti del Sindaco; via Skype. Bisogna mandare una mail a sindaco@comunesml.it con nome, cognome, numero di telefono, contatto Skype e una breve causale della richiesta del contatto.

Sulla pagina speciale emergenza covid-19 è sempre consultabile l’elenco delle attività commerciali aperte in città, i loro orari e i servizi forniti, alla luce delle segnalazioni che sono pervenute. E tutte le cose che avete letto qui sopra https://bit.ly/3cUmop6

Il pensiero di questa sera va al personale che quotidianamente sanifica Santa Margherita Ligure: i dipendenti della Cooperativa Il Pellicano e Docks Lanterna.