Ruta: “Il lutto che ha colpito Bana Bassa e un monito”

Da Tito Degregori riceviamo e pubblichiamo

Voglio fare seguito a quanto ho già scritto su questa testata on line con lettera del 12 marzo corrente anno su questa pandemia, inizialmente sottovalutata che ha colpito la nostra Italia laddove ribadivo quale era il comportamento corretto per combattere il corona virus, come diceva l’autorità preposta. Con dolore e preoccupazione ho appreso del grave lutto che ha colpito la comunità della zona di Bana, la così detta Bana bassa dove nel lontano 1969 insieme con altri residenti abbiamo reso possibile il collegamento di via Romana con la nuova strada in località Santo Antonio. Ribadisco ancora oggi come non mai è necessario agire con razionalità e rispettosi della legalità e del nostro prossimo. Un piccolo sacrificio può salvarci la vita nostra e quella degli altri vicini a noi. Facciamolo tutti per resistere a questo flagello. Grazie.