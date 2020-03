Regione: il dolore per la morte di Paolo Micai (Mediaset)

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“E’ con un grandissimo dolore che esprimo il cordoglio mio e di tutta la Giunta regionale per la scomparsa di Paolo Micai. Paolo era uno stimato professionista, un regista televisivo validissimo che ha lavorato per Mediaset e per tantissime altre aziende televisive. Oggi la televisione e l’informazione perdono uno dei suoi migliori professionisti. Un pensiero commosso va alla famiglia in questo momento di dolore”. Al cordoglio del presidente Toti si unisce anche l’Ufficio Stampa di Regione Liguria che esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia.