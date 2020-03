Recco: “Una ripresa con realistica consapevolezza”

Da Lucio Bernini “Dimensione Riviera”, a proposito dell’articolo “Recco, un deserto in attesa della riscossa”, riceviamo e pubblichiamo

Innegabilmente la salute (o meglio la vita) è la cosa più importante che abbiamo e dobbiamo cercare di preservarla al meglio, tutti lo sanno, tutti sono d’accordo.

Di questi tempi e in questa situazione può sembrare egoistico nonché superfluo lamentarsi per le inevitabili perdite economiche che il “Coronavirus” ha già causato e causerà.

Il passato ci ha già dimostrato che la guerra, le avversità sanitarie, meteorologiche, religiose e ogni altro tipo di “disgrazia” vengono sconfitte col tempo grazie a sacrifici e determinazione.

Questa volta ci troveremo di fronte ad una grave “avversità sanitaria ed economica” per la nostra città, per tutti gli imprenditori ed i loro collaboratori come pure per il nostro piccolo Consorzio.

La ripresa non può essere l’ottimistica visione del futuro basata su ipotesi fantasiose, dovrà invece essere la realistica consapevolezza delle difficoltà che solo con progetti, magari unitari, potremo affrontare e superare.

Forse, dopo le crisi del 2001 e del 2008, oggi stiamo “toccando il fondo” ma non possiamo pensare che tutto torni come in passato, anche solo come prima dell’inizio di questa disgraziata pandemia; dobbiamo guardare avanti e anticipare quello che sarà il futuro del nostro territorio.

Abbiamo accantonato in passato progetti ritenuti inattuabili perchè non necessari alle esigenze del momento, insomma non c’erano presupposti così gravi per attuare quelle ambiziose iniziative che richiedevano rischio economico, massimo impegno, condivisione, volontà e determinazione.

Forse al termine di questa pandemia arriverà quel tempo.

Dimensione Riviera non ha assolutamente il potere e la forza di risolvere i difficili problemi che indubbiamente si presenteranno al termine di questo periodo, potrà solo proporre e cercare di mettere in atto iniziative volte a riportare l’attenzione sul nostro territorio con la consueta tenacia e determinazione dimostrata in 33 anni di attività e oltre 600 iniziative di promozione.