Recco in lutto per la morte di Pozzo, il padre giocò con Inter e Genoa

Il decesso di Carlo Emanuele Pozzo, commercialista stimato e appartenente ad una notissima famiglia recchese, ha suscitato grande cordoglio a Recco.

Nato a Lecco per una semplice casualità, era un recchese doc. Persona molto riservata, amava il verde, la musica ed il calcio. Aveva lavorato molto all’estero prima di tornare nella sua cittadina ed aprire lo studio.

A Recco ricordano con grande affetto anche il papà, José Vittorio Pozzo che, a differenza del figlio, era molto estroverso, pieno di iniziative e amicizie. I recchelini sono ancora oggi orgogliosi di lui per i suoi successi calcistici. Alberto Parodi, la mamma Silvia Pozzo, sorella di Carlo Emanuele è morta pochi anni fa, racconta: “La mia famiglia era originaria di Testana. Erano stati emigranti come tante altre famiglie in Argentina dove avevano fatto fortuna. Mio nonno Josè aveva militato nel Boca Juniores; tornato in Italia aveva giocato come mediano nell’Inter, nell’Atalanta, nel Genoa, finendo la carriera nel Parma. Non era un campionissimo, ma era certamente un buon giocatore assai conteso dalle società. Poi aveva giocato ancora nella Pro Recco”.

Josè Vittorio Pozzo una volta a Recco voleva acquistare Villa Tigelius, poi aveva deciso per altri investimenti. E per passare il tempo aveva aperto in via 4 Novembre un negozio di ferramenta. Tra i suoi tanti amici Mingo Farina e Tonitto Ferro, tutti grandi sportivi.

La salma di Carlo Emanuele Pozzo, appena sarà possibile, sarà tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Megli.

Carlo Pozzo è il secondo da sinistra, in piedi. Il terzo da sinistra in basso è Massimo Stasio