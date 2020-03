RASSEGNA STAMPA. Il bollettino di decessi e controlli

Oggi, martedì 24 marzo, auguri a Romolo. Mercati settimanali: annullati. Santi protettori, per chi ha convulsioni: San Bartolomeo (24 agosto). Parole: assalire (investire con ostile violenza; aggredire nel tentativo di offendere o di abbattere; apostrofare polemicamente o violentemente; prendere alla sprovvista, sopraffare; essere preda di febbre o malattie).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA.

Il Secolo XIX. Coronavirus: “Morti due anziani camogliesi (in realtà uno solo, l’altra una donna che era ospite del figlio); “Chiavari, centro antiviolenza chiuso”; “Controlli: sei denunce per un barbecue”; “Il banco alimentare invita i cittadini a donare generi di prima necessità”; “Arinox prova a resistere, Hi-Lex si ferma”; “Consentite troppe scappatoie, così difficile fermare il virus”; “Noi blindati da 15 giorni lo facciano anche gli altri; gli ospiti apprezzano la scelta”; “Panificatori in prima linea”; “Manca il via vai dei pendolari, ma giornali e libri tirano forte”; “Io di corsa dal San Martino al Gaslini per vedere nascere mio figlio”; In ospedale senza mascherine”; “Le sartine cuciono le mascherine in dono a supermercati e ospedali”. Amen

Lavagna: il Crocifisso sarà portato all’antico splendore”.