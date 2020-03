Rapallo: Piccolo Coro Emiliani, un video per sentirsi più vicini

Dal Piccolo Coro San Girolamo Emiliani riceviamo e pubblichiamo

Il Piccolo Coro San Girolamo Emiliani di Rapallo vuole far sentire la sua vicinanza a tutte le persone che soffrono lanciando un messaggio di speranza in questo buio periodo; ha realizzato uno speciale video musicale a distanza, interamente registrato da smartphone, interpretando il brano “Andrà Tutto Bene (Restiamo Insieme)” composto da Alessandro Visintainer in collaborazione con l’Antoniano di Bologna.

Nella versione del coro rapallese le voci dei ragazzi di prima e seconda media si arricchiscono accompagnate da Flauto Traverso (Marta Caccialanza), Sax Soprano (Simone Maucci), Chitarra (Horacio Mendoza), Basso Elettrico (Dario Dodi), Batteria (Enrique Mendoza) e Pianoforte (Andrea Maucci, direttore del coro). L’iniziativa è realizzata aderendo a #restiamoinsieme, campagna lanciata dall’Antoniano di Bologna sui Social.

Puoi vedere il video qui: https://youtu.be/lHZJe92gcHc

Ci scuserete se la qualità audio video è amatoriale ma ognuno ha registrato a casa con i mezzi a propria disposizione.