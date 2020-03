Mauro Cordano compie oggi 78 anni; a 38 anni divenne sindaco di Rapallo nel 1980 e lo restò per due mandati fino al 1990. Due anni fa ha dato alle stampe un libro “Gli anni della rinascita”, in cui racconta l’esperienza e le opere realizzate in quel decennio.

Nella foto (di archivio) Mauro Cordano, a cui vanno gli auguri della redazione di Levante News, sulla spiaggia di Camogli.