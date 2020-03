Rapallo: bollette Iren, Cianci ottiene agevolazioni

Da Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo

Di seguito il testo della comunicazione che ho inviato a Iren e relativa risposta.

*****

Spett.le IRETI/IREN buongiorno,

ho ricevuto in data odierna bollette Ireti S.p.a. – Gruppo Iren dell’acqua con periodo di fatturazione 23.8.2019 – 8.3.2020 con scadenza il 2.4.2020.

Sono a chiedere se ci sono delle proroghe al pagamento o se occorre pagarle entro il 2.4.2020. Allego la prima pagina di una delle bollette pervenute.

Aspettando un riscontro porgo cordiali saluti.

geom. Domenico Cianci

*****

La relativa risposta è stata la seguente:

“Coronavirus: Iren sospende le chiusure contatori e rinvia il pagamento delle bollette per chi è in difficoltà.

Alla luce della crescente diffusione del Coronavirus e dei conseguenti significativi impatti economici e sociali sull’intero Paese, il Gruppo Iren ha interrotto – già da lunedì 9 marzo – le nuove azioni di sospensione/riduzione delle forniture (gas, luce, acqua e teleriscaldamento) dovute alla morosità.

In un momento di grave emergenza per l’Italia, Iren conferma l’attenzione ai territori serviti, alle persone e ai propri clienti.

Inoltre, in attesa di specifici provvedimenti da parte del Governo e dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), il Gruppo offre a tutti i propri clienti – famiglie e imprese – che subiscono un’oggettiva situazione di difficoltà economica, la possibilità di richiedere il rinvio della scadenza di pagamento di 30 giorni oppure la rateizzazione in tre rate nei tre mesi successi.

Tale opportunità è prevista per le bollette di gas, luce, acqua, teleriscaldamento e rifiuti in regime di tariffazione puntuale corrispettiva o commerciale, in scadenza dal 13 marzo fino al 30 aprile e relative a servizi collegati a regolare rapporto di fornitura.

Per le bollette con importi superiori a 4.500 euro saranno definiti piani di rateizzazione specifici. Inoltre, non saranno applicati interessi passivi per il ritardato pagamento.

Il rinvio della scadenza di pagamento o la rateizzazione potranno essere richiesti direttamente al Servizio Clienti, utilizzando i canali di contatto messi a disposizione dall’Azienda”.

*****

Tale agevolazione vale sia per gli utenti privati sia per le aziende sia per i condomini.

Ringrazio la sensibilità del Gruppo Ireti/Iren per la sensibilità dimostrata nei confronti degli utenti.

Domenico Mimmo Cianci