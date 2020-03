Deiva: minacce a sindaco vice, assessore; e 4 proiettili

Da Giovanna Passano, assessore Comune di Deiva Marina riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale di Deiva Marina ha deciso di rompere il silenzio sulle minacce e le intimidazioni a cui è sottoposta da mesi; la Giunta, che in un primo momento aveva ritenuto di non voler dare nessuno spazio ad atti ignobili e vili, a firma anonima, ad oggi è convinta che la Cittadinanza debba essere informata su ciò che sta accadendo.Sorvolando sulle minacce a Sindaco, Vice Sindaco e Assessore, sulle offese personali e non solo, sulle critiche immotivate e prive di fondamento, sulle prese in giro al gruppo di Maggioranza in generale e anche a quello di Minoranza, contenute in missive rigorosamente anonime, l’episodio più raccapricciante e significativo di quanto evidentemente il nostro lavoro caratterizzato da trasparenza, giustizia e legalità possa “infastidire” qualcuno, è rappresentato dal ritrovamento presso l’entrata dell’edificio comunale di numero 4 proiettili inesplosi e carichi, di pistola.

Da informazioni acquisite, paiono essere proiettili di non facile reperimento. Il fatto è stato, ovviamente, denunciato alle Autorità competenti. Abbiamo deciso, dopo il ricevimento dell’ennesima lettera minatoria anonima, di palesare quanto sopra esposto, anche e soprattutto per mettere a conoscenza la Cittadinanza che questa Amministrazione non si farà né piegare, né ostacolare, né intimidire nello svolgimento della propria attività istituzionale a garanzia dei legittimi interessi dei cittadini; l’elettorato ci ha chiamate a gestiree tutelare l’Ente Comunale: così abbiamo fatto dall’insediamento e così continueremo a fare fino a fine legislatura.Ci aspetta un mandato difficile, complicato, di enorme responsabilità: ne siamo ben consapevoli e proprio per questo, dal primo momento, l’impegno profuso è stato massimo da tutti i punti di vista. La gestione della Deiva Sviluppo è un chiaro esempio, tra i tanti, di atteggiamento imparziale e costruttivo; abbiamo vissuto e viviamo mesi di confronti e tavoli tecnici con i massimi esperti del settore per giungere alla soluzione migliore per Ente e Società.

E’ davvero inaccettabile che in un momento come questo, di estrema criticità e pericolo per il nostro Paese e per il mondo intero, l’Amministrazione Comunale del Comune di Deiva Marina debba combattere contro questi vili e anonimi attacchi. Tanto è dovuto alla nostra Cittadinanza.