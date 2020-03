Cogorno: covid, i numeri delle quarantene calano

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Covid: l numeri per fortuna scendono. Alcune persone hanno concluso il periodo di quarantena e altre speriamo nei prossimi giorni. Non risultano nuove persone positive in permanenza domiciliare fiduciaria.

Ricordiamo alle persone che dovessero trovarsi in quarantena e non ancora inserite nell’elenco trasmesso dalla Asl, di contattarci per avere il kit per la raccolta dei rifiuti e i servizi di cui avessero bisogno.

Raccomandiamo sempre a tutti di limitare al massimo le possibilità di contagio, restando a casa e riducendo ogni possibile rischio con misure da attuare prima di uscire, e al rientro a casa