Camogli: via Repubblica, accesso pomeridiano fino al 30 aprile

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Oggi seduta di giunta via Skype.

Il sindaco Francesco Olivari e l’assessore Agostino Revello, dal Comune, si sono collegati via Skype con gli assessori Elisabetta Anversa ed Elisabetta Abamo e il segretario comunale Massimo Vallese, rimasti nelle loro abitazioni.

Si è deciso di posticipare il pagamento dei parcheggi blu fino al 30 aprile 2020: la modalità sarà la stessa in vigore normalmente nel periodo di ora solare (quest’anno fino al 28 marzo) ovvero parcheggio libero durante i giorni feriali e a pagamento solo nei festivi e prefestivi.

L’accesso pomeridiano a Via della Repubblica sarà prorogato fino al 30 aprile 2020, al fine di agevolare le consegne e per facilitare e sveltire le operazioni di spesa da parte dei cittadini.

Anche per la pulizia delle strade non sarà necessario lo spostamento delle auto fino al 30 aprile 2020.