Camogli: nessun focolaio, situazione sotto controllo

Le due vittime da coronavirus annunciate oggi da una locandina, hanno messo in allarme la cittadina. Un uomo nato 82 anni fa a Molfetta sarebbe stato ricoverato da tempo per un ictus e si presume non abbia contratto il virus a Camogli; la seconda vittima sarebbe una donna bergamasca che era ospite del figlio a Bana. Positive altre due persone ricoverate anch’esse da tempo in ospedale che non avrebbero contratto il virus a Camogli. Alcune persone negative sono poi in quarantena per avere avuto contatti con persone positive.