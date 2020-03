Camogli: lavori fognari, traffico vietato in via Degregori

A Camogli, per il rifacimento della rete fognaria da parte di Iren, interdizione temporanea della circolazione veicolare in via Filippo Degregori tra il civico 214 e l’intersezione con via Olivari con inizio giovedì 26 marzo dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni e sino a fine lavori, previsti per lunedì 30 aprile.

E’ vietata la circolazione a tutti i veicoli, eccetto quelli al servizio delle ditte

incaricate dei lavori di rifacimento della rete fognaria e idrica; nello stesso tratto è vietata la sosta a tutti i veicoli, eccetto quelli al servizio delle ditte incaricate dei lavori di rifacimento della rete fognaria e idrica.