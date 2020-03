Asl 4: covid, istituito il supporto psicologico

Dall’ufficio stampa della Asl 4 Chiavarese riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che la Direzione Strategica di Asl 4 ha attivato in collaborazione con le sue strutture, un servizio di Assistenza psicologico/psichiatrica per Covid -19

Verranno quindi attivate le seguenti attività:

Sert

· sostegno psichiatrico per familiari operatori rianimazione/118/ pronto soccorso dell’Ospedale di Lavagna via telefono, skipe, di persona; servizio di invio a psicologi del consultorio, attivazione tecnica di mindfullness

Telefono 0185/329675 – 3204391413

dal lunedì al venerdì ore 8-14, lunedì e giovedì anche ore 14-16 o al bisogno

Salute Mentale:

· per i Medici di Medicina Generale disponibilità dalle 17,00 alle 20,00 dal lunedì al giovedì e il sabato dalle 8,00 alle 13,00. Il medico di turno provvederà in questo senso a rispondere tramite consultazione telefonica o in posizione frontale (da programmare)

· per il personale dei reparti Covid dell’Ospedale di Sestri Levante: martedì, mercoledì e giovedì dalle 12.30 alle 15.30 Dr.ssa Musmeci, Dr. Cogorno presso l’ambulatorio di Sestri Levante

· per i familiari dei ricoverati: stessi orari di disponibilità per i MMG per consultazione telefonica se in quarantena o in posizione frontale (da programmare).

Telefono 0185/329336 o 3204391413

Cellulare dedicato psicologi Salute Mentale/Sert per gsat, pronto soccorso, 118 ovvero 3204391413 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00

Neuro Psichiatri Infantile

· Disponibiltà per PLS (pediatri di libera scelta)

orario dalle 8,00 alle 13,00 tutti i giorni, nei giorni di lunedì e mercoledì fino 17.30, per consulenze richieste da parte dei pediatri, delle famiglie, gestione delle emergenze neuropsichiatriche

– colloqui neuropsichiatrici con adolescenti a rischio di scompenso ,con le famiglie e con gli operatori se i ragazzi sono inseriti in struttura

– colloqui medici per la gestione telefoniche delle terapie farmacologiche

-preparazione dei certificati medici su richiesta delle famiglie di bambini disabili per uscire dal domicilio così come richiesto da Alisa, al fine di garantire il benessere biopsicosociale delle persone con disabilità, in questa situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19

– in caso di necessità sono mantenuti i contatti con Procura della Repubblica sia Minori che Adulti e con il Tribunale dei Minorenni , anche in relazione all’elevato numero di situazioni seguite da questi enti e in carico al servizio di NPIA

· – colloqui telefonici/video/skype (richiesta attivazione) con le famiglie dei bambini in carico con gravi disabilità anche comportamentali a rischio di scompenso

Polo di Chiavari (anche per territorio di Sestri Levante) tel: 0185/329132

Polo di Rapallo tel: 0185/683224/14

SPDC

disponibilità da parte di tutti gli Psichiatri del DSMD per assistenza nei giorni festivi ed in orari notturni durante il turno di guardia attiva: telefono: 0185/329665

CONSULTORIO

Da lunedì 23 marzo il Consultorio familiare attiva un servizio di accoglienza telefonica per fornire ascolto, sostegno e supporto psicologico, dedicato a:

Famiglie con figli minorenni – donne in gravidanza – neomamme- adolescenti ed operatori sanitari impegnati nella gestione dell’ emergenza.

Si può chiamare il numero telefonico 0185/329070 o al cellulare di servizio dedicato 366/9395708 nei giorni lunedì, martedì mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e nel pomeriggio del giovedì dalle ore 13,30 alle ore 18,00.