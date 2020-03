Asl 4: a Sestri nasce reparto “Pre Covid” da 25 posti

Dall’ufficio stampa dell’Asl 4 Chiavarese riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che la Direzione Strategica di Asl 4 al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ad integrazione di quanto già attivato nei giorni scorsi, in data odierna, ha provveduto ad attuare nuovi provvedimenti di riorganizzazione contingibili ed urgenti.

In particolare, rilevata la necessità di assicurare la massima centralizzazione dei pazienti Covid -19, si è reso necessario individuare nuovi spazi per accogliere i pazienti, visitati presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Lavagna, necessitanti di ricovero, che, sintomatici per patologia ascrivibile Sars Cov 2, risultano in attesa degli esiti del tampone effettuato.

Si è proceduto, pertanto, con la chiusura temporanea del nuovo reparto UDI di Sestri Levante e con la centralizzazione dell’attività correlata alle Cure Intermedie sull’ospedale di Rapallo, con disponibilità di n. 25 posti letto presso l’ospedale di Sestri Levante.

In tale sede si prevede l’attivazione immediata di un reparto, denominato Pre-Covid 2 per la gestione dei pazienti non dimissibili dal Pronto Soccorso con patologia respiratoria correlabile ad infezione Sars Cov 2 in attesa dell’esito del tampone.

Tali nuovi assetti organizzativi, necessari per fare fronte alle esigenze contingibili ed urgenti derivanti dalla diffusione del coronavirus e per garantire la risposta alla alta complessità interventistica e media intensità, resteranno in vigore fino a nuova determinazione della Direzione Strategica Aziendale in sinergia con Alisa, potrà assumere in relazione al perdurare dello stato di emergenza.