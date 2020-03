Uscio: “Perché non possiamo fare la spesa ad Avegno?”

Roberto Aloia riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera inviata al Prefetto Dottoressa Carmen Perrotta e ai sindaci di Uscio e Avegno

Oggetto: Richiesta chiarimenti – D.M. del 22 marzo 2020.

Io sottoscritto Roberto Aloia, capogruppo di “Uscio in poche parole # cimettiamolafaccia”, con la presente, premesso che nel Comune di Uscio non sono presenti discount alimentari, ma solo piccoli esercizi a conduzione famigliare che sicuramente non riescono ad applicare prezzi vantaggiosi e/o accessibili a tutti i cittadini, chiedo alla S.V. Ill.ma se può in deroga, o come meglio ritenuto, a quanto espresso dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della Salute nell’ordinanza del 22 marzo u.s., di concedere la possibilità alla popolazione uscese di recarsi una sola volta alla settimana presso il supermercato Ekom sito nel Comune di Avegno per fornirsi dei generi alimentari secondo le modalità meglio viste e più restrittive possibili per contenere al massimo l’eventuale propagarsi del virus COVID -19.