Sestri: ‘Riviera Film Festival’ è rinviato

A seguito delle misure adottate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’edizione 2020 del Riviera International Film Festival, la manifestazione dedicata ai registi emergenti under 35, originariamente prevista a Sestri Levante dal 5 al 10 maggio 2020, è rinviata a data da destinarsi.

«Il RIFF è un evento che ha un forte messaggio ambientale che portiamo avanti da anni – spiega il presidente dell’associazione Riviera International Film Festival, Stefano Gallini Durante –. Come tutti, oggi siamo molto preoccupati per gli sviluppi tragici di questa pandemia ma siamo sicuri che l’Italia e gli Italiani usciranno da questo periodo a testa alta come sempre: desideriamo ringraziare le autorità locali e regionali, le forze dell’ordine, i dottori e personale ospedaliero che stanno facendo un lavoro eroico e un pensiero particolare va a tutte le persone che soffrono negli ospedali Italiani, ai quali siamo vicini con il nostro cuore. Personalmente ringrazio anche il team del Riviera International Film Festival che come sempre sta facendo un ottimo lavoro di squadra anche in questo periodo molto difficile.»

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il direttore esecutivo del Riviera International Film Festival, Vito D’Onghia. «In questi anni il RIFF ha riscosso un grande successo nazionale ed internazionale grazie al lavoro di un team formidabile – dichiara -. Appena possibile diffonderemo un comunicato sulle nuove date. Ma la salute pubblica in questo delicato momento ha la priorità su qualunque manifestazione.»