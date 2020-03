Sesta Godano: le alternative all’escursionismo

Da Mangia Trekking riceviamo e pubblichiamo

Alpinismo Lento per stare in casa. Sembra un ossimoro (contraddizione ndr), ma invece si dimostra ogni giorno che passa, sempre più, un’attività positiva. Promosso dal Parco Nazionale delle Cinque Terre e dell’Appennino Tosco Emiliano , nonché dal Parco Regionale di Porto Venere e dal Parco Regionale di Montemarcello Magra Vara, il progetto “fare e conoscere” come stare in casa al tempo del Coronavirus, continua a richiamare tanti argomenti ed immagini.

Giungono da ogni parte sui social del Mangia Trekking, e l’associazione, per contribuire a svolgere un servizio di evasione e d’interesse per tutti, con il concorso di autorevoli giornali, provvede a divulgare. Si tratta di argomenti e suggerimenti che permetteranno anche di essere ancora più preparati, sia dal punto di vista fisico che culturale, quando sarà possibile tornare sulle vie sentieristiche.

A tal proposito Monica Botto propone diverse letture inerenti le peculiarità ambientali e storico culturali dei territori, le quali, evidenzia si connettono benissimo con i valori dell’Alpinismo Lento. Un libro suggerito, narra di un viaggio, effettuato nel 1930, tra la Val di Vara e la Lunigiana , che ha poi ispirato ai fondatori di Mangia Trekking, la stessa pratica sportivo-culturale.

Tante persone, come in un lungo “filo”, che vede agli estremi, Fiorella Poloni da Roncade di Treviso e Lidia Secco di La Spezia, si dibattono circa le possibili future iniziative e la dieta necessaria per restare in forma, mentre viene obbligatoriamente ridotta l’attività fisica. Insieme disquisiscono anche fra dieta vegetariana e vegana, dove “i vegetariani” si cibano con verdure e frutta, uova, latticini, mentre “i vegani” eliminano dalla loro dieta tutto ciò che è di origine animale, anche il miele. Intanto con l’arrivo della bella stagione, gli alpinisti/escursionisti dell’associazione, continuano a proporre esercizi da praticare ogni giorno in casa, e belle immagini dei territori ove l’alpinismo lento è una importante attività turistico-sportiva.

E con l’occasione Mangia Trekking, “dagli Appennini alle Ande” continua a suggerire l’ascolto di buona musica ed a mantenersi sereni e tranquilli evitando ogni stato d’ansia e di timore che potrebbe contribuire a ridurre le difese immunitarie

Fiorella Poloni

Monica Botto