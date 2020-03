‘Santa’: “Primo intervento di Rapallo e italianità”

Dal Meetup Cinque stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Plaudiamo alle misure del decreto “cura Italia” del Governo e alle ultime misure del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in materia di restrizioni; occorre che le istituzioni locali siano coerenti con le disposizioni ministeriali pur nella specificità dei singoli dei territori.

La sanità nel Tigullio va potenziata e non privatizzata. In merito all’ospedale di Rapallo intendiamo vigilare affinché la chiusura temporanea del primo intervento non sia una scusa per la parziale o completa donazione ai privati di una struttura pubblica ospedaliera.

L’Italia deve vincere questa guerra al Covid19 come una squadra unita, pertanto ogni polemica o critica pretestuosa da parte di qualcuno in questo particolare momento, contro l’attività del Governo e delle istituzioni nazionali (Protezione Civile, Istituto Superiore di Sanità) su social network e mass media è anti-italiana