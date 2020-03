‘Santa’: le attività commerciali aperte

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligire riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che il Comune di Santa Margherita Ligure, in collaborazione con Ascom e con i commercianti stessi, ha realizzato un elenco delle attività operative in città, i loro contatti e i loro servizi. Tale documento è stato realizzato soprattutto per incentivare le consegne a domicilio e utilizzare tutto l’orario di apertura delle attività in modo da evitare concentramenti di persone all’interno e all’esterno.