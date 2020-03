Recco: il ricordo di don Macciò ad un anno dalla morte

Da Vittorio Mantero, per la parrocchia di San Martino di Polanesi, riceviamo e pubblichiamo

La Comunità di Polanesi ricorda oggi con immutato affetto Don Bruno Macciò, parroco della Chiesa di San Martino dal 1988 al 2019, ad un anno dalla scomparsa.

Il ricordo del Sacerdote è sempre molto vivo nella Comunità alla quale nel lungo periodo della sua missione ha sempre prodigato con affetto e dedizione tutte le sue energie senza mai risparmiarsi, sempre disponibile e attento alle necessità spirituali e spesso anche materiali , dei i suoi parrocchiani.

Per oggi era prevista la celebrazione di una Messa in suffragio e l’inaugurazione dell’edicola votiva adiacente il giardino della canonica alla quale era molto legato e proprio per questo motivo restaurata in suo ricordo.

Purtroppo con l’attuale situazione di emergenza entrambi gli eventi sono stati rinviati in data da destinarsi.