Rapallo: 111 in quarantena; 9 positivi a casa e 5 a Sestri

A Rapallo la situazione coronavirus sembra essere per il momento stabilizzata. Ne ha dato notizia sulla sua pagina facebook il consigliere alla sanità Salvatore Alongi.

Le persone in quarantena a casa, perché hanno avuto contatti con positivi, sono 111; i positivi a domicilio sono 9 e 5 quelli in terapia intensiva ricoverati a Sestri Levante; le loro condizioni sono migliorate e ora si spera in una ripresa di Filippo Pizzo. Inoltre ci sono due persone che hanno eseguito il tampone di cui si attende il risultato.