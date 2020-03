Quarantena: all’origine degli strumenti che ci connettono al mondo

Di Guido Ghersi

Oggi, come mai era accaduto prima, gli italiani sono costretti a “rimanere in casa” per non far propagare ulteriormente il “Coronavirus”.

Pertanto a casa si possono fare molte cose, leggere, scrivere, fare ginnastica, dormire, giocare a carte ecc., ma due strumenti sono importanti per metterci in contatto con altri e per conoscere le informazioni del nostro Comune, Provincia, Regione, Italia e nel mondo.

Gli strumenti sono: il telefono fisso e cellulare e la televisione, oltre naturalmente il più moderno computer.

Ora vediamo brevemente quando e come sono nati i due telefoni:

Il telefono fisso fu brevettato, per la prima volta, il 7 marzo 1876 dal ricco americano Alexander Graham Bell, che depositò il brevetto relativo ad uno strumento che oltre non era se non la rivisitazione di quello inventato dal fiorentino Antonio Meucci, invenzione disputata anche da un secondo italiano, Innocenzo Manzetti di Aosta.

Mentre il telefono cellulare fu inventato il 3 aprile 1973 da Martin Cooper , che era il direttore della Sezione Ricerca e Sviluppo della

“Società Motorola” .

La storia dell’invenzione della televisione, invece, inizia il 24 dicembre 1883, grazie ad uno speciale disco bucherellato ideato dal

tedesco Paul Gottlich Nipkow. Il 26 gennaio 1926, ben 93 anni or sono, nessuno pensava che la televisione avrebbe cambiato così tanto

la nostra vita, nemmeno dal suo perfezionatore: l’ing. John Logie Baird.