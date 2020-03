Lavagna: consiglio comunale “in remoto” e in diretta streaming

Dallo staff del Sindaco di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

A Lavagna il 25 marzo 2020 alle ore 21 presso la Sala Maggiore di Palazzo Franzoni si terrà il Consiglio Comunale. Per la discussione dell’ordine del giorno i Consiglieri Comunali potranno utilizzare il collegamento in remoto.

ll Sindaco Gian Alberto Mangiante, vietando la presenza del pubblico a causa dell’emergenza Covid-19, ne ha predisposto la diretta in streaming e invita tutti i cittadini a consultare il sito del Comune per le informazioni sulle modalità per accedere.

Inoltre dichiara “voglio sottolineare sia l’ importanza di questo momento di vita amministrativa, che traguarda ad un futuro prossimo di luce contro un presente denso di tristezza e lutti, sia il senso civico di tutti i consiglieri che hanno aderito allo svolgimento del Consiglio in modalità da remoto che prevede un importante punto all’ordine del giorno: infatti l’approvazione del bilancio stabilmente equilibrato permette di percorrere un altro decisivo passo per la soluzione del dissesto finanziario in cui versa il Comune. Guardiamo avanti e restiamo a casa per percorrere più velocemente un presente da dimenticare”.