Lavagna: Comitato Malati Tigullio, versamenti per generi di necessità

Dal Comitato Assistenza Malati Tigullio riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato Assistenza Malati Tigullio in collaborazione con l’Associazione Entella nel cuore ha già acquistato per la nostra ASL 4 uno strumento per la diagnosi veloce del coronavirus e n.6 respiratori per la rianimazione per un totale di Euro 146.500,00.

Occorrono altri strumenti e attrezzature.

Continueremo a confrontarci con la ASL 4 per conoscere le priorità.

Iniziamo una raccolta fondi per acquistare “Ciò che veramente serve”.

Confidiamo nell’aiuto dei mezzi di informazione per divulgare la nostra iniziativa che abbiamo denominato:

“Compriamo ciò che serve – Whatever it takes”

I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente BPM intestato a CAM Tigullio in collaborazione con Entella nel cuore.

Codice IBAN : IT 03 D 05034 32010 000000006789