Decreto Conte: “Giardinieri a casa, piante a rischio”

Riceviamo e pubblichiamo (lettera firmata)

In questo momento di crisi e sacrificio di tutti, senza perdere di vista la priorità della salute pubblica e la tristezza per i giornalieri bollettini di guerra di ammalati e deceduti, vorrei portare alla vostra attenzione questa nuova problematica che da oggi interessa la mia categoria.

Sono un artigiano giardiniere, lavoro nel settore da oltre trent’anni e da oggi il DPCM del 22/3 mi impedisce di fatto di svolgere le mie mansioni.

Ferma restando la consapevolezza ed il giusto senso di non intraprendere al momento nuove lavorazioni, il problema si pone nella necessita’ improrogabile di NON interrompere le manutenzioni ordinarie, pena la perdita in pochi giorni di moltissime piante che sarebbero irrimediabilmente compromesse.

Specie in questa stagione, ed in particolare in questa ultima settimana complice il clima eccessivamente caldo/freddo ed asciutto, gestire le piante equivale all’impegno giornaliero che comporta un allevamento animale.

Ritengo che se non avremo la possibilita’ in tempi ristretti di intervenire nei nostri giardini ci ritroveremo alla fine di questa emergenza con moltissime perdite di piante e problemi lavorativi ingestibili.

Conscio del fatto che sto parlando della sfera del “superfluo”, occorre pero’ tener presente che lo stesso, nell’ ambito del Tigullio, produce un buon numero di posti di lavoro.

Premesso che nel novanta per cento dei casi il nostro lavoro si svolge all’aperto, senza alcun contatto con altre persone e quindi con poco o nullo rischio di contagio, vorrei sollecitare le associazioni di categoria e chiunque ne abbia mandato, di intercedere presso le autorità competenti per ottenere una deroga che possa consentire alle persone occupate nel settore un accesso alle lavorazioni, anche saltuario ma quanto meno che possa garantire la sopravvivenza delle piante e del lavoro stesso.