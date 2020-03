Covid: muri alzati tra i piccoli Comuni

Il precedente decreto Conte vietava gli spostamenti da un generico territorio. L’ultimo parla di divieto di lasciare il proprio Comune. Ancora una volta il legislatore dimostra di non conoscere il Paese.

Tutti tifano per i divieti intelligenti che tendono a limitare gli incontri e quindi le probabilità di contagio. Ma questo nuovo veto a non poter superare i confini del proprio Comune è inutilmente limitativo e punitivo.

Un conto è vivere in cittadine come Rapallo, Chiavari, Sestri Levante o Recco e un conto in una borgo dell’entroterra o nei piccoli comuni costieri dove l’offerta è limitata.

Possibile che un abitante di Lorsica non possa scendere a comprare a Cicagna? O uno di Portofino a Santa Margherita?

La salute è importantissima, ma esasperare il cittadino è assolutamente inutile. Il legislatore pensa che se un cittadino supera i confini del proprio comunello si metta a starnutire addosso alla gente?

E’ comprensibile fermare le persone che emigrano dal nord al sud o che sfollano dalla Lombardia in Liguria. Ma tutto ciò che c’entra con l’abitante di Uscio che non può recarsi a comprare a Recco? (m.m.)