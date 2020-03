Coronavirus: “Requisite le cliniche private”

Da Codacons riceviamo e pubblichiamo (Ma perché dovrebbero pagare pegno anche gli ospiti delle strutture private?)

A fronte dell’aggravarsi dell’emergenza coronavirus in Italia il Codacons invia oggi una diffida alla Regione Liguria affinché adotti misure eccezionali per incrementare i posti letto in terapia intensiva da destinare alla cura dei pazienti affetti da Covid-19.

Mentre infatti aumenta in modo vertiginoso il numero dei contagiati, negli ospedali pubblici del nord Italia i reparti di rianimazione sono oramai al collasso e a breve non potranno più assicurare le cure in terapia intensiva per mancanza di posti letto disponibili – spiega il Codacons – Per tale motivo inviamo oggi una diffida alla Regione Liguria affinché, come previsto dalla legge, requisisca con urgenza posti letto in terapia intensiva e subintensiva presso tutte le cliniche sanitarie private presenti sul territorio, da destinare alla cura dei pazienti contagiati da coronavirus sia della Liguria sia di altre regioni d’Italia i cui ospedali hanno raggiunto il livello di saturazione.

Nella diffida il Codacons indica anche un elenco di strutture private presenti in Liguria e che, in base ad una ricerca condotta dall’associazione, dispongono di reparti di terapia intensiva e subintensiva. Reparti che ora – chiede il Codacons – dovranno essere sottoposti a requisizione cautelativa urgente allo scopo di garantire le necessarie cure ai malati di coronavirus.

Di seguito l’elenco delle cliniche private della regione individuate dal Codacons:

VILLA MONTALLEGRO S.P.A.

ICLAS – IST. CLINICO LIGURE ALTA SPEC.

VILLA SERENA S.P.A.

ISCC Istituto Cardiovascolare di Camogli

ICLAS – Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità terapia intensiva

Ente ospedaliero Ospedali Galliera

Ospedale Evangelico Internazionale

ArsMedica

I.S.T. – San Martino

Il Codacons ricorda infine che chiunque voglia segnalare criticità, carenze o altre problematiche inerenti le misure sanitarie, o abbia bisogno di aiuto e assistenza, può contattare il forum sul coronavirus messo a disposizione dall’associazione al numero 89349933 attivo 24 ore su 24. Attivo anche un forum di assistenza psicologica che risponde al numero 89349949.