Cogorno: raccolta differenziata, sospesa la consegna dei sacchetti

L’Amministrazione comunale di Cogorno comunica alla cittadinanza che l’ufficio per la consegna dei sacchetti per la raccolta differenziata resterà momentaneamente chiuso al pubblico fino al 4 aprile per l’emergenza Coronavirus. “Durante questo periodo, le persone che avessero terminato i sacchetti per la differenziata potranno conferire negli idonei cassonetti o esporre con sacchetti diversi senza incorrere in sanzioni, rispettando sempre il calendario della raccolta e il corretto conferimento diviso per materiale – ha annunciato l’assessore comunale Sergio Segalerba – . L’ufficio riaprirà sabato 4 aprile nel consueto orario 9-13, salvo diverse comunicazioni. Si coglie l’occasione per confermare che tutti gli altri servizi della raccolta differenziata sono svolti regolarmente come da calendario, anche il centro di raccolta differenziata in località Fea è regolarmente aperto le mattine di lunedì e sabato e il mercoledi pomeriggio”.