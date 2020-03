Nel tardo pomeriggio ha preso fuoco, per cause al momento da accertare la cucina di un’abitazione dove vivevano due anziani che sono riusciti a mettersi in salvo, indenni. L’episodio a San Salvatore di Cogorno. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari che hanno spento il rogo e bonificato la casa dichiarata però inagibile. Le persone hanno trovato ospitalità. Sul posto anche il 118 e i carabinieri.