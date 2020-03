Chiavari: proseguono le letture del Bibliotecario

È disponibile sulla pagina Facebook della Società Economica una nuova puntata delle “Letture del bibliotecario”:

si tratta di quella dedicata a Julio Cortàzar, che doveva svolgersi nella no-stra sala Ghio Schiffini il 9 marzo, e naturalmente è saltata per la chiusu-ra forzata della Biblioteca.

Sono sempre a disagio, nel corso dei nostri incontri “normali”, nel ridur-re a una lettura di un’oretta tutto un mondo, perché ogni scrittore che in-contriamo nei suoi racconti racchiude sempre un mondo. A maggior ra- gione ora, che le puntate sono ridotte a una mezzoretta l’una…

Così anche per Cortàzar, grande nome della letteratura fantastica, amico di Borges, autore di numerosissimi racconti.

Nel video troverete, dopo una breve intro sulle varianti del “fantasti – co”, un assaggio tratto dal “Bestiario” e uno dalle “Storie di cronopios e fa-ma”.

Mi auguro di farvi passare uno spicchio del vostro tempo in modo piacevole… Il Bibliotecario.